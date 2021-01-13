На содержание «Ростов-Арены» выделено 72 млн рублей

ГАУ Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» ищет подрядчика, который будет обеспечивать содержание, обслуживание и ремонт имущества «Ростов-Арены». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Конкурс уже проведен, сейчас работает комиссия.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет обеспечивать надлежащее состояние инженерных систем объекта, помещений, а также строительных конструкций зданий и сооружений на его территории. В работах должно быть задействовано не менее 47 человек.

В 2020 году на содержание «Ростов-Арены» из федерального бюджета было выделено 240 млн руб., и около 13 млн руб. из регионального.

Наталья Шинкарева