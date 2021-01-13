В Екатеринбурге экс-кандидата в депутаты вызвали в полицию для проверки факта незаконной агитации

Главу свердловского отделения общественной организации «Открытая Россия», бывшего кандидата в депутаты городской думы Екатеринбурга Владислава Постникова вызвали в полицию в рамках проверки по факту незаконного проведения предвыборной агитации (ст. 5.11 КоАП РФ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Говорят, не имел права агитировать, будучи членом избирательной комиссии. Хотя, во-первых, я выдвигался по другому округу, а не по тому, где я состою в комиссии, а во-вторых, приостанавливал полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса», — написал Владислав Постников.

В повестке, опубликованной экс-кандидатом, говорится, что в случае неявки в отделение полиции без уважительной причины, протокол об административном правонарушении будет составлен в отсутствие господина Постникова. Согласно КоАП РФ, за проведение незаконной предвыборной агитации может грозить штраф от 1 до 1,5 тыс. руб.

Напомним, довыборы в гордуму Екатеринбурга проходили 22 ноября в округе №3 Верх-Исетского района и в округе №9 Ленинского района. Владислав Постников выдвигался по округу №3. Победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия»: Антон Швалев набрал 28,33% голосов, Виталий Чачин — 39,91%. Явка на довыборах превысила 10%.

Михаил Мананников