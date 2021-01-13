«Евраз» поставил металлопрокат для Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) произвел более 1800 тонн двутавровой балки для строительства металлоконструкций Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, возводимого к соревнованиям Универсиады-2023, сообщила пресс-служба холдинга. В январе запланирована отгрузка еще около 650 тонн балки, в планах поставка арматуры, швеллера и уголка.

Строительством спортивного комплекса занимается корпорация «Атомстройкомплекс», генподрядчиком объекта выступает АО «Синара-Девелопмент». Общая стоимость проекта составит 10 млрд руб.

Площадь Дворца водных видов спорта составит более 60 тыс. кв. м. Он будет состоять из трех профессиональных бассейнов: прыжкового, спортивно-демонстрационного и тренировочного и одного детского. Трибуны рассчитаны на 5 тыс. зрителей.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта с розыгрышем 247 комплектов медалей. Соревнования пройдут на площадках Ледовой арены УГМК, «Екатеринбург Арены», «Екатеринбург-Экспо», стадиона УрФУ, КРК «Уралец», а также во Дворце дзюдо, Дворце водных видов спорта и академии волейбола имени Николая Карполя, которые будут построены специально для Универсиады. По прогнозам областных властей, Универсиаду посетят 797,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина