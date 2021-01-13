Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, каким характеристикам квартир стали уделять больше внимания покупатели, с каких этажей открываются наиболее впечталяющие виды и какие бывают исключения из этого правила.

Подбирая новую квартиру для себя, клиенты все больше уделяют внимания видовым характеристикам лота, какой вид будет открываться из окон. У брокеров даже есть определение — «видовая квартира». Такие объекты представляют собой особенный вариант, объединяющий в себе высокий уровень комфорта городского жилья и красоту панорам города — пейзаж за окном как продолжение интерьера.

Есть мнение, что живописная картина за окном настраивает на оптимистичный лад. Когда есть на что полюбоваться и присутствует широкий обзор, возникает ощущение перспективы, а не тупика. Созерцание чего-то красивого улучшает настроение и способствует работоспособности.

Самые впечатляющие так называемыми «открыточные» виды, как правило, открываются с высоких этажей. Но бывают и исключения, когда речь идет о квартирах, из окон которых видно воду. В данном случае наслаждаться речными пейзажами могут в том числе и жильцы нижних этажей. Преимуществом является то, что покупатель приобретает красивый вид и при этом экономит, так как лоты на высоких этажах стоят в среднем на 15% дороже.

С учетом того, что спрос на видовые квартиры растет, покупка такого жилья на стадии строительства оказывается выгодным инвестированием, считают эксперты компании «Метрим». Видовая квартира всегда будет востребована на рынке недвижимости, так как является «штучным» товаром. В любой момент его можно выгодно продать. Или сдать в аренду — стоимость также будет выше.

Повышенный интерес клиентов к квартирам с отличным видом из окна вполне понятен, считают брокеры. И дело не только в эстетике, но и в прочих высоких характеристиках такого типа жилья.