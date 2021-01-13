«Изменения в арт-пространстве давно зрели»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как 2020 год изменил деятельность аукционных домов, ярмарок и галерей.

И снова хочу обратиться к исследованиям коллег, экспертов сайта Artsy, которые, обращаясь к результатам года ушедшего, пытаются спрогнозировать, что же будет в году наступившем. Что ж, — за последние 10 месяцев арт-рынок изменился, как будто прошло 10 лет. Все события 2020 года, а это, напомню, не только пандемия коронавируса, но и глобальные протестные движения против системного расизма в купе с движением по возврату предметов искусства из метрополии в колонии, — так вот все события переломного 2020-го сделали буквально неотложными те изменения в арт-пространстве, которые давно зрели.

По мере того, как изменился остальной мир, изменился и рынок искусства. От аукционных домов, ярмарок и галерей, увеличивших объем своих онлайн-предложений, до коллекционеров, которым стало намного удобнее покупать работу на основе фотографий и видео с высоким разрешением. Хотя, конечно, некоторые из этих изменений, надеюсь, будут временными. Например, сейчас сотрудники аукционных домов вынужденные торговаться в залах, по телефонам или в онлайне, должны сидеть в масках, разделенные плексигласовыми барьерами.

Эксперты сайта опросили трех деятелей арт-мира, которые рассказали, как их бизнес — аукционный дом, галерея и художественная ярмарка — изменился в 2020-м и каковы планы на будущее. Это Эдвард Долман, генеральный директор Phillips, основатель и руководитель Jenkins Johnson Gallery Карен Дженкинс-Джонсон и художественный директор ярмарки Art Dubai Пабло дель Валь. Вы можете сами прочесть этот довольно пространный материал на сайте Artsy.

Я приведу, пожалуй, лишь одну цитату деятеля аукционного бизнеса. Дом Phillips, который, кстати, принадлежит российской компании Mercury Group, уже в декабре в Нью-Йорке провел огромную онлайн-распродажу, собрав $134,5 млн и продав четвертый по стоимости лот 2020-го Хокни «Каньон Николс» за $41 млн. Так вот главное, что прогнозирует Долман в будущем аукционного дела — это корректировка бешенного ритма ярмарок и торгов. И, вероятно, полное исчезновение, как он выразился, гиганедель, когда в течение сжатого срока проводится целая серия мощнейших аукционов, даже физически очень тяжелых.