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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-глава Липецкой ипотечной корпорации освобожден от штрафа за сокрытие средств

Бывший гендиректор АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Сергей Молчанов получил 200 тыс. руб. штрафа за сокрытие денежных средств, «за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В то же время, отметили в региональном управлении СКР, фигурант освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Как установило следствие, возглавлявший ЛИК в 2018–2019 годах Сергей Молчанов, «достоверно зная» о наличии задолженности перед налоговой службой, произвел взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам более 3 млн руб. В ведомстве считают, что бывший топ-менеджер «сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности». «Тем самым он воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки, направив сокрытые денежные средства на платежи, не имеющие приоритета», — добавили в управлении.

Сам Сергей Молчанов вину не признал. Однако его версия, отметили в СКР, была опровергнута собранными доказательствами. В управлении добавили, что на имущество фигуранта стоимостью более 2,5 млн руб. наложен арест.

Александр Прытков


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