В Ярославской области за 12 дней произошло девять ДТП с участием лосей

В Ярославской области с начала января2021 года произошло девять дорожно-транспортных происшествий с участием лосей, три из них – на дорогах Рыбинского района, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В департаменте отметили, что в регионе ведется работа по предупреждению ДТП с участием диких животных. В частности, для этого на опасных участках устанавливаются предупреждающие знаки. Вдоль трасс устраиваются ограждения. Так, на потенциально опасных участках федеральной автотрассы М-8 установлены защитные ограждения протяженностью 55,7 км. В помощь автолюбителям создан специальный информационный ресурс.

По словам заместителя председателя комитета охраны животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимира Сафонова, в зимнее время опасность возникновения ДТП с дикими животными увеличивается.

«В условиях короткого светового дня и наличия снега и льда на трассе, влияющих на тормозной путь, стоит быть особенно внимательными. Обращаем внимание на то, что период активности лосей приходится на сумеречное и ночное время. По статистике, именно в эти часы происходит большинство ДТП с дикими животными»,– рассказал господин Сафонов.

Антон Антонов