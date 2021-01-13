Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений для посещения в праздники

Екатеринбург стал одним из самых популярных для посещения городов России в новогодние праздники, следует из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, авиарейс Москва-Екатеринбург занял 8 место рейтинга самых популярных направлений внутри страны в период с 31 декабря по 10 января. Средняя стоимость перелета по данному направлению в обе стороны составила 7,1 тыс. руб., что на 30% дешевле, чем годом ранее. Доля пассажиров в сравнении с прошлым годом увеличилась на 2%.

Напомним, в новогодние праздники аэропорт Кольцово обслужил более 1,4 тыс. рейсов. Наибольшее количество рейсов было 31 декабря и 10 января —по 114. Меньше всего рейсов было 1 января — 67.