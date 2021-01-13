Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Ижевске

Lada Granta столкнулась с внедорожником на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске вечером 12 января. В результате аварии пострадали мужчина и женщина, находящиеся в салоне Lada, сообщает поисково-спасательная служба города.

«Кузов Lada был сильно деформирован, поэтому деблокировать пострадавших без ГАСИ (гидравлический аварийно-спасательный инструмент) не представлялось возможным. Спасатели, кусачками, перекусили боковые стойки кузова авто, загнули крышу и деблокировали пострадавших, которых с многочисленными травмами направили в 1 РКБ»,— говорится в сообщении.