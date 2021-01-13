В Шадринске на гендиректора завода завели уголовное дело о невыплате зарплаты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев) в отношении генерального директора Шадринского завода железобетонных изделий и металлоконструкций.

Как сообщают в управлении СК по Курганской области, следствие установило, что 75 работников предприятия не получали зарплату. Работодатель накопил перед ними задолженность в сумме более 3,7 млн руб., имея финансовую возможность рассчитаться с сотрудниками. Уточняется, что на сегодняшний день долг погашен.