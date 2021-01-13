130 дворов и скверов благоустроят в селах Удмуртии

В 2021 году в селах и деревнях Удмуртии благоустроят 130 дворов, скверов и общественных пространств. Более 80% контрактов на работы уже заключены, написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Как вы знаете, 2021 год в Удмуртии объявлен Александром Бречаловым Годом села. Поэтому особое внимание – развитию сельских территорий. Благоустроим 130 дворов, скверов и других общественных пространств в селах и деревнях. Так, в Алнашском районе пройдут работы в Парке Победы и Центральном парке, Историческом сквере в Вавоже, на набережной Июльского пруда в Воткинском районе, на Центральной площади в Грахове. Напомню, что в этом году там пройдут сельские спортивные игры»,— подчеркнул господин Семенов.