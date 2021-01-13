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На Дону в 2020 году поголовье крупного рогатого скота возросло на 2%

В Ростовской области поголовье крупного рогатого скота в 2020 году насчитывает 634 тыс. голов, что на 2% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики при правительстве региона.

Как сообщает пресс-служба, в 2020 году ветеринарные врачи Ростовской области провели 3,5 млн диагностических исследований крупного рогатого скота и 3,1 млн прививок и лечебно-профилактических процедур. Они направлены на диагностирование и предотвращение бруцеллеза, лейкоза, а также туберкулинизации.

Наталья Шинкарева


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