На Дону в 2020 году поголовье крупного рогатого скота возросло на 2%

В Ростовской области поголовье крупного рогатого скота в 2020 году насчитывает 634 тыс. голов, что на 2% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики при правительстве региона.

Как сообщает пресс-служба, в 2020 году ветеринарные врачи Ростовской области провели 3,5 млн диагностических исследований крупного рогатого скота и 3,1 млн прививок и лечебно-профилактических процедур. Они направлены на диагностирование и предотвращение бруцеллеза, лейкоза, а также туберкулинизации.

Наталья Шинкарева