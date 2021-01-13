ПМД построит свыше 30 тыс. кв. м. жилья в квартале Bravo-2 на ул. Чернышевского, 20

Девелопер ПМД приступил к строительству квартала Bravo-2 в Свердловском районе Перми по ул. Чернышевского, 20. Как сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев, разрешение на возведение объекта уже получено, и компания начала расчищать стройплощадку. Комплекс будет представлять собой целый квартал, на территории площадью около 1 га расположатся 3 жилых дома. Продажи квартир в квартале Bravo еще не запущены, по сведениям на сайте ПМД, их планируется открыть в 1 квартале 2021 года.

Общая площадь жилого комплекса составит 31,5 тыс. кв. м, а завершить возведение планируется в 4 квартале 2023 года.

Отметим, что квартал Bravo расположится поблизости с еще одним строящимся объектом ПМД – ЖК Bravo по ул. Чернышевского, 22. Этот объект с жилой площадью 13,2 тыс. кв. м уже наполовину построен.

ПМД — один из крупных пермских девелоперов, за 12 лет работы построил более 250 тыс. кв. м. Владельцами ГК являются Валерий Гараев и Олег Стародубцев. Среди реализованных проектов — ЖК «Солнечный город» (ул. Островского, 93), дома «Циолковский» (ул. Циолковского, 19), «Пионер» (ул. Солдатова, 29в), «Татищевъ» (ул. Лебедева, 40а) и другие. Этой осенью девелопер получил в собственность участки по ул. Луначарского, 97 и ул. Петропавловской, 52а, на них компания также построит жилье.