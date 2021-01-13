Ульяновский автозавод передал медучреждениям региона 77 автомобилей скорой помощи

Ульяновский автозавод ООО «УАЗ» передал 77 автомобилей учреждениям здравоохранения региона, сообщила в среду пресс-служба предприятия. Партию из 20 автомобилей медикам передали 25 декабря, еще 57 машин переданы в медицинские учреждения региона сразу после праздничной декады.

Как отмечают на автозаводе, «это крупнейшее пополнение автопарка медучреждений региона за многие годы». В общей сложности медучреждениям поставлено 35 автомобилей УАЗ Патриот и 42 автомобиля УАЗ типа «микроавтобус».

Как пояснил исполнительный директор ООО «УАЗ» Алексей Спирин, «автомобили поставляются в базовом оснащении и могу быть укомплектованы стандартной укладкой медоборудования и медикаментов непосредственно лечебными учреждениями в зависимости от потребности».

С 11 января автозавод возобновил производство после корпоративного отпуска. В настоящее время происходит загрузка производственной цепочки, с 18 января возобновится выпуск автомобилей.

Всего в 2020 году в рамках выполнения госзаказов произвел более 10,5 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей УАЗ на российском рынке в ноябре 2020 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Андрей Васильев, Ульяновск