В Курской области возобновят работу фудкорты

Фудкорты в курских торговых центрах могут начать работу при условии соблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

В пресс-службе напомнили, что по решению регионального оперштаба с 25 декабря «на период длинных новогодних праздников» фудкорты работали навынос. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что решение о возобновлении деятельности предприятий общепита «взвешенное».

Посетители фудкортов могут снимать маски «только во время приема пищи». При этом в регионе сохраняется запрет на посещение ТЦ детьми до 16 лет без сопровождения родителей. Кроме того, при работе фудкортов необходимо принять меры по недопущению скопления людей, ввести каждые три часа обязательные перерывы для полной дезинфекционной обработки буфетов, столов и помещений для приема пищи.

Александр Прытков