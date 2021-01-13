Уголовное дело по участникам преступного сообщества «автоподставщиков» направлено в суд

Следственным управлением УМВД России по Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 33 участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), преступной легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции обвиняемых называют преступным сообществом «автоподставщиков».

Как сообщает МВД РФ, с 2013 по 2018 год члены ОПС приобретали дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы ОСАГО, в автосервисах их знакомые мастера устанавливали на приобретенные машины поврежденные детали, а затем в безлюдных местах участники сообщества инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

В дальнейшем обвиняемые предоставляли в страховые компании и подразделения ГИБДД ложные сведения о времени и месте ДТП вместе с фотографиями, а также фиктивные заключения экспертов с завышенной суммой ущерба, в последствии получая на основании фиктивных документов крупные страховые выплаты.

Всего, по данным следствия, установлена причастность ОПС к 89 эпизодам подобной преступной деятельности, общий ущерб, причиненный 13 страховым компаниям, составил более 35 миллионов рублей.

У фигурантов дела изъято более 20 автомобилей премиум-класса.

Андрей Васильев, Ульяновск