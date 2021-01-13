Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за сильного снегопада

Днем в четверг в Самарской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/c. Также в это время в регионе выпадет сильный снег и пройдет метель с ухудшением видимости на расстоянии до 500 м – 1 км. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с ухудшением погоды синоптики объявили желтый уровень опасности. Они также предупредили о возможных снежных заносах на дорогах Самарской области в четверг днем.

Сильный снегопад прошел в регионе в конце минувшей недели. Чиновники пообещали оперативно расчистить улицы уже в понедельник. Однако до сегодняшнего дня жители региона продолжают жаловаться на неубранный снег на улицах и во дворах.

Георгий Портнов