Красноармейские полицейские похитили с банковских счетов задержанного 170 тыс. рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. Они подозреваются в совершении кражи с банковского счета потерпевшего, уточняют в пресс-службе областного СУ СК.

По данным следствия, 6 декабря 2020 года двое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по Краноармейскому району, находясь на маршруте патрулирования в Красноармейске, остановили 37-летнего местного жителя, заподозрив, что он пьян. Они проверили его документы и мобильный телефон на предмет нахождения в базе данных похищенного имущества, после чего возвратили мужчине. Убирая телефон, мужчина его выронил. Сотрудники полиции забрали его себе. Они выяснили, что к телефону подключена функция перевода денежных средств, привязанная к кредитному и дебетовому банковскому счетам на имя владельца телефона. На следующий день, прибыв в Саратов, сотрудники ППСП сняли со счетов потерпевшего 170 тыс. руб., оформили кредит на 100 тыс. руб., после чего выбросили аппарат. Заметив, что со счета списаны денежные средства, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Во время допроса в качестве подозреваемых, сотрудники ППСП признались в содеянном.

ГУ МВД России по Саратовской области проводит служебную проверку.

Марина Ковалева