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Ижевск. Удмуртия

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Лжесотрудники банка похитили жительницы Ижевска более 150 тысяч рублей

У 35-летней коммерческого директора частной фирмы из Ижевска похитили более 150 тыс. руб. дистанционным способом. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя оформлена кредитная карта. Ижевчанка ответила, что ничего не оформляла. После этого звонивший пообещал аннулировать карту и спросил, клиентом какого банка она является.

Через полчаса женщине позвонили якобы из банка, клиентом которого она является. Лжесотрудник банка убедил ее, что с ее счета совершен перевод денег клиенту в Краснодар. Под предлогом отмены операции потерпевшая сообщила звонившему все запрошенные данные банковских карт и счетов. После этого с них списали 150 тыс. руб. Отметим, что злоумышленники звонили с номеров, дублировавших номера московской емкости из-за использования ip-телефонии.

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