Экс-главу страховой компании осудили за хищение 168 млн рублей

Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшую главу казанского филиала московской страховой компании (название не указано) к пяти годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в хищении свыше 168 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что с июня 2008 года по июнь 2014-го обвиняемая с помощью служебного положения похитила более 168 млн рублей, принадлежащих страховой компании. При этом, по данным следствия, она подписала фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольными ей фирмами, которые фактически не получали и не реализовали страховые полисы, получая за это комиссионное вознаграждение.

Вину женщина не признала. Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с виновной ущерба на сумму более 168 млн руб.

"Ъ-Казань"