«СГЭТ» отобрал 30 подержанных московских трамваев «в хорошем состоянии»

В Москве сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» отобрали для обновления трамвайного парка города 30 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный инженер Кировского трамвайного депо Роман Лазарев уточняет, что все отобранные вагоны (26 одинарных и два двойных) исправны и «находятся в хорошем состоянии». При проведении плановых модернизаций в них были заменены системы управления, обновлена отделка салонов, установлено видеонаблюдение, в кабинах функционируют кондиционеры, в салонах - системы отопления, на крышах имеются люки для вентиляции летом.

Марина Ковалева