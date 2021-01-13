Житель Кубани осужден за убийство женщины и похищение ее автомобиля

Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес приговор местному жителю Владимиру Гранину, который признан виновным в убийстве и разбое, сообщила пресс-служба суда. Подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что 13 марта 2019 года подсудимый вместе со своей знакомой на ее автомобиле «Лада Гранта» направился из поселка Афипский в станицу Смоленскую. Владимир Гранин считал, что у женщины находится крупная сумма денег, во время поездки он задушил женщину и бросил ее тело в овраге в лесу. Затем злоумышленник похитил принадлежавшие женщине вещи, а также угнал и продал ее машину. Родственники погибшей потребовали взыскать с подсудимого 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, с чем суд согласился.

Анна Перова, Краснодар