В Краснодаре военнослужащий осужден за мошенничество с жилищными выплатами

Краснодарский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Александра Евтушенко виновным в совершении мошенничества при получении выплат на аренду жилья (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и приговорил его к выплате штрафа в сумме 100 тыс. руб., сообщает сайт суда.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, Александр Евтушенко проходил службу по контракту в одной из войсковых частей Славянска-на-Кубани. В 2014 году он обратился к руководству с рапортом о выплате ему компенсации за наем жилья, скрыв тот факт, что его супруга имела в собственности квартиру, в которой проживала семья. В период с 2014 по 2020 год военнослужащий необоснованно получил выплаты на общую сумму 392 тыс. руб. Александр Евтушенко признал вину и полностью компенсировал нанесенный бюджету ущерб.

Анна Перова, Краснодар