В 2020 году пассажирооборот на СКЖД уменьшился на 47%

С января по декабрь 2020 года пассажирооборот на СКЖД составил 6,6 млрд пасс-км, что на 47% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 21% (686 млн пасс-км), в дальнем следовании — на 48,5% (5,9 млрд пасс-км).

Отмечается, что за 12 месяцев 2020 года в границах СКЖД было перевезено более 27,3 млн пассажиров, что на 29% меньше, чем за тот же период 2019 года. В пригородном сообщении отправлено порядка 19,8 млн пассажиров (-20%), в дальнем следовании — более 7,5 млн пассажиров (-44%).

Наталья Шинкарева