В Астрахани мошенник похитил у мужчины почти 2 млн рублей

В Астрахани мужчина поверил мошеннику и перечислил ему деньги в размере почти 2 млн руб. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в управлении, потерпевшему позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с его счета пытались снять денежные средства. Далее мошенник пояснил, что владельцу карты необходимо перечислить деньги на вновь открытые три банковских счета на его имя. Астраханец выполнил полученные рекомендации и перечислил 1,99 млн тыс. руб.

По факту совершенного мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Мария Шахрай