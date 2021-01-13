Медицинские туристы в прошлом году потратили на Кубани 49 млн рублей

Общая сумма, потраченная медицинскими туристами на Кубани в прошлом году, составила более 49 млн руб. Им оказано около пяти тысяч услуг, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Наиболее востребован у иностранцев такой профиль здравоохранения как акушерство и гинекология. На втором месте терапия, на третьем – травматология. Больше всего медицинских туристов прибыло из Армении и Украины, также услугами кубанского здравоохранения пользовались жители Турции, Индии, Латвии и Израиля.

«Деньги медучреждениям края могут приносить разные категории иностранцев. Это экспаты, прибывающие из-за границе по работе и те, кто целенаправленно приезжает на лечение. Экстренную помощь иностранцы получат бесплатно. Однако, медицинский туризм – пока еще развивающееся направление», - сообщили в ведомстве.

Андрей Ульченко