Таксист похитил у пенсионерки из Ижевска подготовленные для мошенников 100 тысяч рублей

83-летняя пенсионерка из Ижевска лишилась 100 тыс. руб. под предлогом помощи «сыну, который совершил ДТП». Представившийся сыном злоумышленник попросил ее перечислить деньги на различные номера телефонов для избежание наказания, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Женщина вызвала такси, доехала до банка, сняла со счета 100 тыс. руб. и передала деньги водителю вместе с телефоном, где на связи находился лже-сын, чтобы он продиктовал номер таксисту. Водитель вышел из машины, а затем вернулся, сообщил, что перевел деньги, и довез пенсионерку домой, не взяв плату за проезд.

Затем ижевчанке вновь позвонил лже-сын, который сообщил, что деньги не поступили и попросил снова их перевести. В этот момент к пенсионерке приехала дочь, которая поняла, что в отношении матери совершается преступление. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

Аналогичное сообщение поступило 78-летней пенсионерке из Октябрьского района. Она сняла с банкомата 100 тыс. руб. и перевела на два номера телефона, указанных ее лже-сыном. По данному факто возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).