На Ставрополье откроют первую в России буйволиную ферму

В 2021 году в Александровском муниципальном округе Ставропольского края заработает первая в стране буйволиная ферма молочного направления и комплекс переработки мяса. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Объем инвестиций в проект составляет 480 млн руб.

Как говорится в сообщении, весной и осенью нидерландская компания «Hunland» завезет на ферму 50 племенных буйволов. «В первую поставку включат одного буйвола-производителя, показатели продуктивности которого по его матери равны 3,2 тыс. кг молока в год»,— сообщает пресс-служба министерства. Отмечается, что приобретение племенного поголовья продолжится в 2022 году. Планируется, что за счет собственного производства поголовье молодой поросли увеличится на 180 телят.

Наталья Шинкарева