Райффайзенбанк: облигации занимают до 70% в портфелях частных инвесторов

Облигации стали основой инвестиционного портфеля клиентов в 2020 году, показало исследование Райффайзенбанка. Их доля в портфеле инвестора в среднем составляет около 70%. При этом самыми популярными стали ОФЗ с погашением в 2021 году и еврооблигации крупных российских эмитентов.
Как устроен портфель: облигации плюс акции
В 2020 году клиенты Райффайзенбанка использовали более 2,2 тыс. различных финансовых инструментов на Московской бирже и зарубежных торговых площадках. В среднем, на каждый портфель приходится пять финансовых инструментов. Основу стратегии составляют облигации – они занимают 68% портфеля. На акции приходится 26,5%, и около 5% занимают вложения в различные фонды.
При этом портфели инвесторов диверсифицированы по секторам: в них есть акции финансовых, технологических и сырьевых компаний. Пятерку самых популярных акций по объему торгов составили обыкновенные бумаги Сбербанка, а также акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, Яндекса и Полюса. На американских биржах NYSE и NASDAQ клиенты Райффайзенбанка чаще всего торговали Boeing, Tesla, Apple, Amazon и Exxon Mobil. Из числа долговых бумаг наибольшее популярны были облигации федерального займа и российские еврооблигации.
ETF и биржевые ПИФ также пользовались спросом. На российском рынке клиенты предпочитали ETF и БПИФ на золото, российские еврооблигации и денежный рынок. В топ-5 вошли также фонды, состоящие из американских акций, и ETF на денежный рынок с рублевым хеджем.
На биржах NYSE и NASDAQ в Нью-Йорке клиенты предпочитали ETF на индекс широкого рынка S&P500 и на государственные облигации США на срок от 20 лет. Также популярным был ETF, включающий акции золотодобывающих компаний и индекс волатильности.
“В марте 2020 года спрос на инвестиционные продукты начал быстро расти, и тенденция сохранялась весь год. Клиенты по-прежнему предпочитают стратегии, взвешенные по риску – основу портфелей составляют облигации и акции крупных компаний. В 2021 году мы ожидаем, что приток средств клиентов на брокерские и инвестиционные счета продолжит увеличиваться – возможность инвестировать в мобильном приложении и подписывать все необходимые документы онлайн делает процесс простым и быстрым”, - отметил Кирилл Матвеев, директор управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.
Подробнее узнать об акциях, облигациях, ETF и БПИФ можно узнать в специальном разделе для инвесторов на сайте Райффайзенбанка. Здесь собрана информация об инструментах, уровне их риска, правилах покупки и использования.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.