Проект по созданию серийного производства РД-191 прошел госэкспертизу

ПАО «Протон-ПМ» получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект, предусматривающий строительство нового корпуса, где будет изготавливаться двигатель РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Как сообщает пресс-служба предприятия, на объекте площадью 44 тыс. кв. м разместятся гальваническое и механосборочное производства. В настоящее время организован тепловой контур здания, начаты работы по его внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. В январе начнет работу блочно-модульная котельная мощностью 20,9 МВт. Введение нового производства в эксплуатацию позволит перейти от изготовления узлов и агрегатов РД-191 к его сборке и последующему серийному производству. По словам директора ПАО «Протон-ПМ» Игоря Краснова, в эксплуатацию корпус будет введен в 2021 году, а серийное производство РД-191 начнется в 2023-м.

Основная специализация ПАО «Протон-ПМ» — производство ракетных двигателей. Предприятие также изготавливает продукцию в интересах Минобороны: двигательную установку для МБР «Сармат», двигатели для авиационной ракеты «воздух — поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Чистый убыток общества за 2019 год составил 2,119 млрд руб., за девять месяцев 2020-го — 1,337 млрд руб., что на 507 млн руб. выше показателей аналогичного периода предыдущего года.