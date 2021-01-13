На Кубани производство овощей в теплицах выросло на 20% за год

В 2020 году объем производства овощей в защищенном грунте на Кубани достиг 119 тыс. т, что почти на 20% больше показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба администрации края.

В Краснодарском крае действует 10 крупных тепличных комплексов общей площадью 230 га, в прошлом году были введены в эксплуатацию два новых комплекса в Северском и Тихорецком районах общей площадью около 30 га. За последние шесть лет в регионе площадь теплиц и производство овощей в защищенном грунте выросли почти в два раза. Ассортимент овощных культур расширен: кроме традиционных огурцов и томатов в теплицах начали выращивать крупные объемы болгарского перца, баклажанов и зелени.

Анна Перова, Краснодар