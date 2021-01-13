В Пензенской области обвинили мужчину за хранение наркотика

В Пензенской области прокуратура Сердобского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 39-летнего мужчины о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, 16 октября 2020 года на территории Сердобского района обвиняемый нарвал в поле листья дикорастущей конопли для личного потребления. Его задержали сотрудники полиции, когда он возвращался домой. При этом мужчина пытался избавиться от пакета с собранной марихуаной массой более 270 г, выкинув его на дорогу.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело направили на рассмотрение в Сердобский районный суд.

Мария Шахрай