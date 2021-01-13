В Красноярске построенные для проведения Универсиады два спорткомплекса передадут СФУ

Многофункциональные спортивные комплексы «Сопка» и «Радуга» передадут Сибирскому федеральному университету в Красноярске до 30 марта. Сооружения были построены для проведения зимней Универсиады 2019 года, сообщает пресс-служба университета.

«Кластеры станут местом проведения мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных спортивных событий Минспорта России, а также продолжат обеспечивать потребности региональных спортивных организаций»,— говорится в сообщении. Также в комплексах будут заниматься студенты и сотрудники университета.

Универсиада — спортивные соревнования международного уровня. Проводятся среди студентов 17 до 25 лет и выпускников, получивших степень, диплом в год, предшествующий мероприятиям. Всемирная зимняя Универсиада 2019 года состоялась в Красноярске со 2 по 12 марта. Соревнования проходили в том числе в спортивно-тренировочном комплексе «Академия зимних видов спорта», который включает в себя кластеры «Радуга» и «Сопка».

Екатерина Лукашевич