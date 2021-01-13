Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге упали на 28,8% в 2020 году

Горьковская железная дорога (ГЖД) в 2020 году перевезла более 29 млн пассажиров. Это на 28,5% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года, по оперативным данным ГЖД. Поездами дальнего следования воспользовались около 5 млн пассажиров (-42,9%), пригородного сообщения – более 24 млн пассажиров (-24,7%).

Пассажирооборот на ГЖД сократился на 43,3% до 6 млрд пассажирокилометров, в том числе пассажирооборот в дальнем следовании составил 5 млрд пассажирокилометров (-45,6%), в пригородном сообщении – около 1 млрд пассажирокилометров (-27,7%).

Анастасия Еремина