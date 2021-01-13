Семье женщины, погибшей при обрушении строительной конструкции в Перми, выплатят 500 тыс. рублей

Краевое минсоцразвития и администрация Перми окажут помощь пострадавшим при обрушении строительной конструкции возле жилого дома на ул. Краснова. Такое поручение сегодня дал губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.

По словам и. о. главы Перми Алексея Демкина, городские власти выплатят родственникам погибшей женщины 500 тыс. руб. Вторая пострадавшая от падения конструкций женщина, проходящая лечение в больнице, получит 50 тыс. руб. По 15 тыс. руб. готово выплатить и краевое минсоцразвития.

ЧП на ул. Краснова, 25, произошло в минувшую субботу. Обрушившиеся строительные конструкции травмировали двух женщин. Одна из них вчера скончалась в реанимации краевой клинической больницы. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. После этого ЧП в отставку был отправлен глава краевого фонда капремонта, а СУ СКР возбудило уголовное дело.

Массовая проверка временных строительных конструкций в Перми, проведенная мэрий, показала, что большинство из них по-прежнему эксплуатируется с нарушениями техники безопасности.