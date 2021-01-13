В Ростове на полицейского завели уголовное дело после ДТП с двумя погибшими

В отношении 22-летнего полицейского взвода роты № 7 полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Ростову возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 января 2021 года подозреваемый, управляя машиной Honda, в которой находились два пассажира, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу дороги «Ростов — Батайск». Он допустил столкновение с машиной Skoda, под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП пассажир Honda и водитель Skoda погибли. Подозреваемый и второй пассажир находятся в больнице. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.

Наталья Шинкарева