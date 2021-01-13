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Ижевск. Удмуртия

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Таксиста из Ижевска подозревают в присвоении и продаже чужого грузовика

34-летнего таксиста из Ижевска, ранее судимого за мошенничество, подозревают в присвоении и дальнейшей продаже грузовика «МАЗ» (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ущерб составил около 500 тыс. руб., за данное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года подозреваемый взял грузовик в аренду, заключив с владельцем договор с правом последующего выкупа машина. Через несколько дней он продал транспортное средство, потратив деньги на личные нужды. В настоящее время полицейские занимаются розыском похищенного «МАЗа».

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