Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела из-за вырубки деревьев на 5,5 млн рублей

Фото: ГУ МВД Самарской области

Возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена из Сызрани. Ему инкриминируется незаконная вырубка лесных насаждений (ч.3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ранее главный лесничий Шигонского лесничества сообщил правоохранителям о том, что «в полезащитной полосе в 800 м от села Камышенка обнаружена вырубка сырорастущей хвойной древесины». Полиция выехала на место и обнаружила пеньки срубленных деревьев и часть спиленных стволов, которые подозреваемый планировал вывезти.

По информации регионального главка, с июня по сентябрь минувшего года мужчина незаконно вырубил 94 сосны. Часть деревьев он вывез и переработал. Ущерб оценен в 5,5 млн руб.

Георгий Портнов