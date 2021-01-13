Лифт с пассажирами сорвался в многоэтажном доме в Красноярске

Прокуратура проводит проверку по факту срыва лифта с пассажирами в одной из многоэтажек Красноярска, об этом сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе краевого надзорного органа.

Ранее в соцсетях и СМИ был опубликован фрагмент видео на котором видно, как после закрытия дверей и начала движения лифта в многоквартирном доме по адресу улица Подзолкова, 26, он несколько раз срывается и останавливается. При этом испуганные жильцы прижимаются к стенкам. Затем двери открываются и люди выходят на одном из этажей здания. Пострадавших нет.

Представитель управляющей компании «Смарт-сити» (обслуживает данный дом) в разговоре с “Ъ-Сибирь” отметил, что ЧП произошло из-за действий одного из жильцов подъезда, который нанял бригаду рабочих для ремонта квартиры.

«С 14:00 до 15:00 часов 12 января рабочие, нанятые жильцом, вывозили достаточно тяжелый мусор с грубыми нарушениями правил технической эксплуатации лифта. В частности нагрузка лифта превышала более 1 т, а кабина была перекошена. При спуске груза ременной привод ослаб и натяжители пришли в негодность»,— отметил собеседник “Ъ-Сибирь”.

Строительный мусор спускали два раза. Уже после второго спуска лифт требовал ремонта.

В это время в лифт вошли жильцы. При подъеме из-за поломки лифта сработала автоматика и он спустился до 3 этажа, где и выпустил пассажиров. На данный момент лифт отремонтирован. Собственнику помещения, где проходил ремонт, будет предъявлен счет за его ремонт.

По словам представителя управляющей компании, помимо региональной прокуратуры за разъяснениями случившегося к УК обратились служба строительного надзора, Генпрокуратура и другие надзорные органы. Они также требуют зафиксировать перепланировку в квартире, где происходил ремонт.

Кроме того, Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту произошедшего. По итогам ее будет принято процессуальное решение.

Даниил Тарабукин