Змеи как технологическое совершенство

Фото: Karl Gehring/The Denver Post via Getty Images

Древесная змея под названием «коричневая бойга» — настоящая экологическая беда острова Гуам. С момента своего случайного появления более 70 лет назад на острове эти змеи сильно размножились и съели почти всех местных птиц.

Чтобы спасти оставшихся, исследователи разместили гнезда на гладких столбах, по которым, как они были уверены, ни одна змея не сможет взобраться. Но их ждал неприятный сюрприз: змеи научились вскарабкиваться по столбам, используя невиданную прежде технику движения, похожую на захват объекта с помощью лассо.

«Сказать, что я был удивлен,— ничего не сказать,— вспоминает Брюс Джейн, биолог и эксперт по змеям из Университета Цинциннати.— Никогда не видел ничего подобного».

Прежде классифицировались четыре типа движения змей: гармошкой, волнистые движения, прямолинейные движения и боковые движения. Змеи, живущие на деревьях, используют движение гармошкой для лазания: они обвиваются вокруг вертикальной поверхности двумя отдельными частями тела и по очереди переставляют кольца. Чтобы пользоваться этим способом, змея должна быть достаточно длинной, чтобы суметь обвить ствол или столб дважды. Но коричневая бойга (Boiga irregularis) изобрела более совершенный способ взбираться на столбы: она обвивает ствол, словно лассо, и двигает кольцо частями вверх.

Ученые решили проверить новую технологию и поместили лакомство для змей на вершине гладких бетонных столбов высотой 91 см, а потом выпустили 58 коричневых бойг и включили видеозапись.

Змеи были длиной от 99 до 193 см, не все они справились с задачей: некоторые так и не начали подъем, другие смогли сформировать лассо, но не имели достаточно сил, чтобы ползти вверх; группа, которая двигалась вверх, делала это чрезвычайно медленно, со скоростью менее 1 см в секунду.

По словам Дэвида Кандалла, эксперта по морфологии змей из Лихайского университета, который не принимал участия в этом исследовании, технология лассо полностью отличается от любого другого известного способа передвижения змей.

«Человек еще не разработал технологий, похожих на то, что делает коричневая бойга!» — восхищается Дэниел Голдман, биофизик из Технологического института Джорджии.

Использованы материалы статьи Lasso locomotion expands the climbing repertoire of snakes; Julie A. Savidge, Thomas F. Seibert, Martin Kastner, Bruce C. Jayne, журнал Current Biology, январь 2021 г

Вячеслав Пермяч