Шестеро нижегородцев пострадали в ДТП с автобусом у Борского моста

Рейсовый пассажирский автобус №15 по маршруту Владимирово – Толоконцево (Бор) и УАЗ столкнулись на развязке у подъезда к Борскому мосту утром 13 января. По данным регионального управления ГИБДД, пострадали шестеро человек – водитель легкового автомобиля и пять пассажиров автобуса. Госпитализация потребовалась только водителю, сообщили в региональном минздраве.

По предварительной информации, водитель УАЗ не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. На месте работают сотрудники ГУ МЧС и ГИБДД. Из-за аварии на Борском мосту образовался затор.

Анастасия Еремина