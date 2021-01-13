«Звезда-2005» стала лучшим среди российских женских футбольных клубов в рейтинге УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный клубный рейтинг женских команд.

Пермская «Звезда-2005» занимает в нем 36-ю строчку среди вошедших в список 119 европейских женских футбольных команд. Это самое высокое место среди российских клубов.

Пермская команда опередила ЦСКА и «Локомотив» из-за того, что Европейская футбольная ассоциация учитывает результаты команд во всех турнирах за пять сезонов, в том числе и в УЕФА. Рейтинг УЕФА возглавляет французский «Лион», а «Звезда» опережает в нем такие известные европейские клубы, как «ПСВ», «Андерлехт», «Спортинг».