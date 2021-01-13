«Архбум» запускает новую производственную линию за 8 млн евро

В феврале – марте 2021 года года ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в ГК Pulp Mill Holding) намерено увеличить выпуск санитарно-гигиенических изделий из бумаги-основы собственного производства за счет запуска третьей конвертинговой линии Futura (Италия) мощностью 276 млн единиц продукции в год. Монтаж третьей линии начался в январе. Общая стоимость проекта составляет €8,2 млн, сообщили в компании.

Предполагается, что с вводом в эксплуатацию нового оборудования «Архбум тиссью групп» сможет нарастить свою долю на российском рынке целлюлозных видов СГИ до 10% (сейчас мощность двух действующих конвертинговых линий составляет более 600 млн единиц продукции в год).

Одновременно на первой очереди завода «Архбум Тиссью Групп» ведется монтаж новой линии для производства салфеток производства компании «Омет» (Италия) стоимостью €2 млн. Запуск линии запланирован на февраль 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестиции компании «Архбум» в открытие завода по выпуску санитарно-гигиенических изделий в ИП «Ворсино» (Калужская область) составили 11,5 млрд рублей.