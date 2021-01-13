В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, не обеспечивших сирот жильем

Следственные органы в Хакасии возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц органов местного самоуправления и правительства республики о халатности при обеспечении жильем сирот (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что с 2019 по 2020 годы чиновники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по предоставлению жилья этой категории граждан. В результате не в полном объеме были освоены средства федерального и республиканского бюджетов, выделенные на приобретение квартир сиротам.

«Допущен рост числа необеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушены их жилищные права и законные интересы на обеспечение жилыми помещениями»,— сообщает следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастных к нему.

В апреле Абаканский горсуд отправил под арест бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Оксана Павлова