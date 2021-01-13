Мишустин отменит премьерскую номинацию премии правительства в области СМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем печати и согласился с 2021 года расширить список лауреатов премии правительства в области СМИ. Кроме того, по его словам, в дальнейшем награждать журналистов будет только экспертный совет. Сейчас победу в одной из десяти номинаций по своему мнению присуждает премьер-министр.

«Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов этого года, и в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо»,— сказал господин Мишустин на церемонии вручения премий за 2020 год (цитата по ТАСС).

В этот раз, согласно нынешним правилам, вручено десять журналистских наград по 1 млн руб. Они присуждены трем соискателям и семи коллективам.

Лауреатом премьерской номинации премии стал коллектив образовательного портала «Мел»: генеральный директор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова.

Лауреатами также стали: