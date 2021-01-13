Мишустин отменит премьерскую номинацию премии правительства в области СМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем печати и согласился с 2021 года расширить список лауреатов премии правительства в области СМИ. Кроме того, по его словам, в дальнейшем награждать журналистов будет только экспертный совет. Сейчас победу в одной из десяти номинаций по своему мнению присуждает премьер-министр.
«Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении списка лауреатов этого года, и в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто будет отмечен премией, без участия председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо»,— сказал господин Мишустин на церемонии вручения премий за 2020 год (цитата по ТАСС).
В этот раз, согласно нынешним правилам, вручено десять журналистских наград по 1 млн руб. Они присуждены трем соискателям и семи коллективам.
Лауреатом премьерской номинации премии стал коллектив образовательного портала «Мел»: генеральный директор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова.
Лауреатами также стали:
- редактор АНО «ТВ-Новости» Маргарита Симоньян;
- ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков;
- гендиректор АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов, продюсер Дмитрий Борисов и Дарья Хубова, а также советник генерального директора Александр Ильин — за создание нового тематического телеканала «Победа»;
- спецкорреспонденты газеты «Комсомольская правда» Александр Коц и Дмитрий Стешин — за репортажи из горячих точек;
- гендиректор «Московского комсомольца» Павел Гусев, первый заместитель главного редактора Петр Спектор, обозреватель издания Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов — за актуальность и достоверность информации;
- гендиректор телерадиокомпании «Русь» Светлана Князева, заместитель генерального директора по творчеству Вадим Бондарев, главный редактор отдела управления Дарья Андреева, начальник коммерческой службы Галина Викторенко — за конкурс «Земский доктор»;
- гендиректор издательского дома «Лев» Лев Елин — за вклад в популяризацию детского чтения;
- редактор отдела культуры «Аргументов и фактов» Юлия Петухова и завотделом иллюстрации Андрей Дорофеев — за серию материалов в рамках проекта «Как нам обустроить Россию»;
- директор центра радиовещания «Вера, надежда, любовь», генеральный продюсер радиопрограммы «Дело дня» Роман Торгашин и соавтор программы, продюсер Дарья Мангушева — за проект «Дело дня».