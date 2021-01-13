Удмуртия заняла 67 место в рейтинге эффективности управления

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 67 место среди регионов России по эффективности управления, набрав 0,514 балла. Соответствующее исследование Агентства политических и экономических коммуникаций опубликовано на сайте «Региональные комментарии».

«Рейтинг делится на три блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому блокам (среднее арифметическое трех соответствующих показателей)»,— говорится в сообщении.

Лидерами рейтинга стали Тюменская (0,802 балла) и Тульская (0,784) области, Ямало-Ненецкий АО (0,783), Белгородская область (0,767) и Чечня (0,739). В число аутсайдеров вошли Хакасия (0,416), Бурятия (0,42), Ингушетия (0,425), Северная Осетия (0,429) и Карелия (0,448).