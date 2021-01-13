В массовом ДТП под Ярославлем пострадали два человека

В Ярославской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

ДТП произошло 12 января около 23:55 на 163 км федеральной трассы М-8 «Москва – Холмогоры». По предварительной информации пресс-службы, грузовой автомобиль Hyundai под управлением 31-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлением микроавтобусом-фургоном Fiat Ducato, которым управлял 43-летний мужчина.

«В результате удара, а также разлета осколков и частей кузова были повреждены два грузовых автомобиля “ГАЗель”, двигавшиеся за автомобилем Fiat в попутном направлении»,– говорится в сообщении пресс-службы.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai был госпитализирован с травмами, водитель автомобиля Fiat нуждается в амбулаторном лечении.

На место ДТП выезжал экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов