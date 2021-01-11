Электросетевики Башкирии обеспечили надежность энергоснабжения в новогодние каникулы

Башкирские электросетевики не допустили перебоев энергоснабжения потребителей республики во время новогодних каникул. Несмотря на периодические снегопады в разных районах республики оперативный персонал дочерних предприятий АО «БЭСК» — ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» обеспечил электроснабжение потребителей в нормальном режиме.



6 января в зоне ответственности ООО «БСК» на грозотросах воздушной линии 500 кВ «Бугульма — Бекетово» была произведена одна плавка гололеда. В распределительных сетях ООО «Башкирэнерго» гололедообразований на ЛЭП, требующих плавки, не зафиксировано.

В ближайшие дни по данным синоптиков в Башкирии местами ожидаются снегопады, переходящие в метель. Оперативный персонал электросетевых предприятий АО «БЭСК» продолжает выполнять все необходимые меры для надежного и качественного энергоснабжения потребителей.