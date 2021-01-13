Мэр Кемерова поставил прививку от коронавируса

В Кемерове глава города Илья Середюк вакцинировался от коронавирусной инфекции, сообщил мэр в своем аккаунте Instagram. По его словам, он прошел обязательный осмотр: ему измерили температуру, давление, сатурацию и спросили о состоянии здоровья.

«В поликлинике мне рассказали, что после вакцинации у всех зарегестрированных на сайте Госуслуги в личном кабинете появится дневник наблюдения за состоянием здоровья. Эта информация будет доступна медработникам»,— написал господин Середюк.

Ранее глава Новокузнецка так же вакцинировался. Он стал одним из первых сибирских градоначальников, поставивших себе прививку от COVID-19.

Подробнее о том, как в сибирских регионах разворачивается кампания по вакцинации от коронавируса, — в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».