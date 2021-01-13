Индивидуальный предприниматель ответит в суде за смертельное ДТП с автобусом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Павла Дробинина. Об этом сообщают сайты надзорного органа и СУ СКР по Пермскому краю. 17 августа 2019 года автобус №53, принадлежавший господину Дробинину, врезался в бетонную стену, в результате 57 человек получили травмы различной степени тяжести, а один погиб. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая. 14 октября 2019 года бизнесмен был задержан следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

Ему было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Позже ч. 2 ст. 238 УК РФ добавилось и обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Новое обвинение, по данным собеседников «Ъ-Прикамье», связано с тем, что в результате ДТП тяжкий вред здоровью был причинен кондуктору автобуса. По версии следствия, господин Дробинин выпустил на линию неисправное транспортное средство, из-за чего и случилась авария.

По уголовному делу проведено более 70 различных судебных экспертиз, в качестве потерпевших допрошено 58 человек, в качестве свидетелей допрошено более 50 человек, проведено 6 осмотров мест происшествий. Материалы уголовного дела составляют 23 тома.

Сам Павел Дробинин в ходе предварительного следствия вины не признавал